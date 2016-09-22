“المركزي القطرى” يبيع صكوكاً بـ3.05 مليار

قال مصرف قطر المركزي إنه جمع 3.05 مليار ريال (1.26 مليار دولار) من بيع مجموعة من الصكوك الإسلامية- شهدت إقبالا كبيرا من قبل البنوك المحلية- التي يصل مداها إلى 3 و5 و10 و7 سنوات.

وتراوح سعر الفائدة على هذه السندات بين 2.25 % للسندات فئة 3 سنوات، و3.75 % للسندات فئة 10 سنوات، و2.25 % للسندات فئة 5 سنوات، و3.25 % للسندات فئة 7 سنوات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فقد بلغ إجمالي العطاءات على سندات الـ3 سنوات «650» مليون ريال، والـ5 سنوات «550» مليون ريال، والـ7 سنوات «800» مليون ريال، والـ10 سنوات «1.5» مليار ريال.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن سوق سندات الدول الخليجية قد تصل إلى 900 مليار دولار بحلول 2021.

وجمعت الحكومة الحكومة القطرية 9 مليارات دولار في أكبر طرح سندات لدولة شرق أوسطية في مايو الماضي.

كما باعت قطر سندات بالعملة المحلية بقيمة 4.6 مليار ريال في أغسطس الماضي.