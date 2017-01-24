“المركزي العماني” : 84 مليون ريال قيمة إصدار أذونات الخزانة الحكومية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (447) من أذون الخزانة الحكومية (84) مليون ريال عماني تستحق لمدة /91/ يومًا اعتبارًا من 10 أغسطس الجاري وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وأفاد البيان الصادر عن البنك المركزي العماني اليوم بأن متوسط السعر المقبول بلغ (814ر99) لكل (100) ريال عماني في حين بلغ أقل سعر مقبول (785ر99) لكل (100) ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم (74776ر0) بالمائة ومتوسط العائد (74930ر0) بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو (0119ر1) بالمائة للفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة (7619ر1) بالمائة لنفس الفترة.

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني وكذلك عن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أن هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.