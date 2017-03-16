المركزي الصيني يرفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل

رفع البنك المركزي الصيني مجموعة من معدلات الفائدة للأجل القصير للمرة الثانية منذ أواخر يناير/كانون الثاني، حيث منحه الاقتصاد المستقر مجالاً لاتباع الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

وبعد ساعات من رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة عزز بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة التي يفرضها على البنوك التجارية في سوق المال على القروض لمدة سبعة أيام و14 يومًا و 28 يومًا والتي تعرف أيضًا باتفاقات إعادة الشراء العكسي أو معدلات الريبو بمقدار 0.1% لكل منها.

ونتيجة لذلك، دفع البنك المركزي معدل الريبو لأجل سبعة أيام إلى 2.45% من 2.35%، بعد أن اتخذ خطوة مماثلة في الثالث من فبراير/شباط.

وفي الوقت نفسه، عزز المركزي الصيني أيضًا معدل الفائدة بمقدار 0.1% على القروض الخاصة إلى 22 مؤسسة مالية التي تعرف بتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، للمرة الثانية منذ الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني.

وفي بيان لتوضيح تلك الخطوة، قال بنك الشعب الصيني إن رفع المعدل يعكس توقع السوق بارتفاع تكاليف التمويل في ضوء تزايد التضخم المحلي وأسعار العقارات، إضافة إلى الرفع الأخير للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.