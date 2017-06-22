المركزي الصيني لا يحتاج تقليص ميزانيته مثل الاحتياطي الفيدرالي

share on:

لا يحتاج البنك المركزي الصيني اتخاذ إجراء لتقليص ميزانيته العامة مثل الاحتياطي الفيدرالي حيث إنه لا يواجه نفس الضغوط بسبب استخدامه أدوات السياسة المختلفة، بحسب مستشار في بنك الشعب الصيني .

ويتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في تخفيض محفظة هائلة من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والتي تبلغ قيمتها 4.2 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام، وقد تم شراء معظم هذه الأصول في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.

وكتب المدير السابق للإحصاءات والبحوث في البنك المركزي “شينج سونجتشنج” أن أصول البنك المركزي الصيني تعتمد أساسا على النقد الأجنبي، ولذلك فإن هيكل الميزانية العامة للصين والولايات المتحدة مختلف جدا، وذلك في صحيفة “شنغهاي سيكيورتيز نيوز”.

وأضاف أنه بينما نمت الميزانية العامة للاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية من أقل من 900 مليار دولار قبل عام 2007 إلى 4.5 تريليون دولار في عام 2014، فإن الميزانية العامة للمركزي الصيني ارتفعت بأقل من ضعف حجمها خلال تلك الفترة.

ويذكر أن التحفيز النقدي في الصين يكون إلى حد كبير في شكل ائتمان تقدمه البنوك الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة وزيادة الإنفاق الحكومي على بنود مثل البنية التحتية والمشاريع الكبيرة، وارتفع التمويل الإجمالي في الصين والذي يشمل القروض المصرفية وكذلك الإقراض خارج الميزانية العمومية، في مارس/آذار .

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  عجز الميزانية الأميركية يرتفع إلى 149.2 مليار دولار
Tags:احتياطيالمركزي الصينيميزانية
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

1 share
  • /

الفيدرالي: ربما لايكون هناك رفع إضافي للفائدة هذا العام

1 share
  • /

صندوق النقد يقول مصر ستلغي قيود الإيداع الدولاري خلال أشهر

المركزي الإماراتي يوقف منح تراخيص الشركات الجديدة

المركزي الكويتي: رفع أسعار الفائدة على الودائع

share on: