المركزي السويسري يحقق أرباحا بقيمة 24.5 مليار فرنك

أفاد البنك المركزي السويسري الإثنين بتحقيقه أرباحًا قيمتها 24.5 مليار فرنك (24.27 مليار دولار) خلال العام الماضي، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات التي أفصح عنها قبل شهرين.

وقال البنك إنه حقق أرباحًا قدرها 19.4 مليار فرنك من تعاملات النقد الأجنبي، مقابل خسائر بلغت 20 مليار فرنك خلال عام 2015 والتي أعقبت التحول في سياساته الخاصة بالعملة.

وحقق البنك المركزي السويسري أرباحًا قدرها 3.9 مليار فرنك جراء حيازاته للذهب، بعدما ارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسبة 11% خلال العام الماضي.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعدما سجل البنك خسائر قدرها 23.3 مليار فرنك خلال عام 2015.