المركزي السويسري يتوقع تحقيق أرباح بـ24 مليار فرنك

أعلن البنك المركزي السويسري الإثنين توقعه تحقيق صافي ربح قدره 24 مليار فرنك سويسري (23.5 مليار دولار) خلال عام 2016 بدعم من الأرباح القوية من احتياطياته من العملات الأجنبية والأسعار السالبة للفائدة.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 19 مليار فرنك من خلال استثماراته في العملات الأجنبية، والتي ارتفعت لتصل إلى 645 مليار فرنك العام الماضي، في حين بلغت أرباحه على حيازته من الذهب 3.9 مليار فرنك.

ويشتري البنك كميات ضخمة من العملات والسندات الأجنبية والأسهم في سعيه لإضعاف الفرنك الذي لطالما وصفه مسؤولون بأن قيمته “مرتفعة إلى حد كبير”.

وتأتي أرباح العام الماضي مقارنة مع خسارة قدرها 23.3 مليار فرنك عام 2015 بفعل ارتفاع قيمة العملة المحلية وانخفاض قيمة استثمارات البنك في العملات الأجنبية بشكل حاد.