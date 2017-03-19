المركزي الروسي: ثمة حاجة للتصدي للنمو الضعيف

قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي يوم الأحد إن الكثير من المناطق في مختلف أنحاء العالم تسجل نموا اقتصاديا ولكنه أضعف مما يتوقع أعضاء مجموعة العشرين.

وشاركت نابيولينا في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم في مدينة بادن بادن الألمانية التي اختتم أعماله يوم السبت.

وقالت نابيولينا في تعقيب عبر البريد الالكتروني إن معالجة قضية ضعف النمو الاقتصادي تتطلب جهودا على صعيد السياسة النقدية والمالية فضلا عن سياسة الإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن تذبذب التدفقات الرأسمالية أضحى “تحديا لكثيرين”.

وقالت محافظة المركزي “قد يسهم التعاون على المستوى الدولي في حل مشكلة جذور التقلبات الحادة في التدفقات الرأسمالية وتبعاتها.”