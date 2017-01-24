المركزي الروسي: انتعاش اقتصاد البلاد يفتح مجالاً لخفض أسعار الفائدة

قال رئيس لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الروسي “ايغور ديميترييف” إن انتعاش اقتصاد البلاد يفتح آفاقا أمام خفض أسعار الفائدة، وذلك وفقاً لما صرح به لوكالة أنباء “تاس”.

وأضاف “ديميترييف” أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً يدعم النمو الاقتصادي في البلاد، ووصول معدل التضخم إلى 5.4%، جميعها عوامل تدعم احتمال خفض أسعار الفائدة.

ورغم ذلك، أكد المسؤول الروسي على أهمية إدراك مدى خطورة التنفيذ المتسرع لتلك الخطوات، خصوصاً عندما لا يكون الوضع الاقتصادي للبلاد مستقرا بنسبة 100%، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع المواطنين إلى البعد عن الادخار، وبالتالي انخفاض الثقة في قيمة الروبل.