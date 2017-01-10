المركزي : التضخم الأساسي بمصر يقفز إلى 25.86% على أساس سنوي

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قال البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 20.73 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وهذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين منذ أن تخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار ليحرر سعر الصرف ويسمح بانخفاض قيمة العملة المحلية للنصف تقريبا.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز أيضا للشهر الثاني منذ التعويم إلى 23.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

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Tags:التضخمالمركزيبنوكمصر
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امل صبرى

امل صبرى

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