المركزي التركي يعزز أسعار الفائدة

بببقرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة، قبل أسبوعين من إجراء استفتاء شعبي ربما يشكل خطوة بالغة الأهمية في تاريخ المشهد السياسي للبلاد.

وبدءًا من الثلاثاء بلغ متوسط سعر الفائدة للبنك المركزي 11.47% بالقرب من الحد الحسابي الأقصى لمزيج التمويل الحالي.

وبذلك سيكون البنك المركزي بلا خيارات حال تعرضت الليرة لضغوط جديدة قبل إجراء التصويت الذي سيقرر خلاله الأتراك إذا ما كان ينبغي إلغاء منصب رئيس الوزراء وتوسيع صلاحيات رئيس البلاد.

وفي الوقت نفسه، أظهرت عقود الخيارات تقلبات ضمنية في اتجاه الليرة بلغت أعلى مستوياتها في شهرين.

ورغم أن العملة التركية ارتفعت الشهر الماضي مع زيادة البنك المركزي لمعدلات الفائدة، إلا أنها ما زالت الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام، بخسائر بلغت 4% مقابل الدولار.