“المركزي التركي” يسعى لإقراض المصارف المحلية

يسعى البنك المركزي التركي لدفع المصارف داخل البلاد للاقتراض بمعدلات فائدة أعلى، في إطار سعيه لدعم العملة المحلية، بحسب ما أوردته “بلومبيرج” عن مصدر على دراية مباشرة بالأمر.

وقال المصدر إن البنك المركزي لم يقدم أي تمويل للمصارف المحلية وفق معدل الريبو لأجل أسبوع البالغ 8% خلال عطاء الخميس، مع توقعات بأن تصل فائدة الاقتراض إلى 10%، مشيراً إلى أنه جار النظر في إمكانية تدخل البنك عبر بيع النقد الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تراجعت الليرة مقابل الدولار على مدار خمسة أيام متتالية، وتسجيلها خسائر بنسبة 17% خلال العام الماضي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني لكنه لم يفلح في تعطيل الاتجاه الهبوطي لليرة، تزامناً مع تضرر اقتصاد البلاد نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني وضعف الطلب العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.