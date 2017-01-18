“المركزي التركي” يستحدث آلية جديدة لزيادة المعروض من الدولار

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استحدث البنك المركزي التركي آلية جديدة لزيادة المعروض من الدولار في وقت تكافح فيه العملة المحلية لوقف وتيرة هبوطها السريعة أمام العملة الأمريكية منذ مطلع العام الجاري.

وقال البنك في بيان إنه قرر فتح سوق لوادئع العملات الأجنبية لديه مقابل الليرة عبر مزادات سيتم الإعلان عن نتائجها بصورة دورية.

وأضاف البنك أن الآلية الجديدة من شأنها أن تخلق حالة من السيولة في السوق وأيضا ستعطي صورة حقيقية لحجم الطلب الحقيقي على العملة الصعبة بالبلاد.

وبحلول الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، تراجعت العملة التركية أمام الدولار 0.6% إلى مستويات 3.7839 ليرة لكل دولار.

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Tags:أليةالدولارالمركزي التركي
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امل صبرى

امل صبرى

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