المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 11.75%

فع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بغرض كبح جماح معدل التضخم، وذلك عقب ساعات من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر.

وزاد البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 11.75%، تمشياً مع توقعات المحللين، في حين أبقى على معدل الريبو لمدة أسبوع واحد، وسعر الإقراض ليوم واحد دون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيانه الصادر الخميس، إنه يفضل الحفاظ على سياساته النقدية الحالية، حتى يظهر معدل التضخم تحسناً ملحوظاً، متوقعاً تسارع وتيرة ارتفاع مستويات الأسعار على المدى القصير نتيجة لضعف الليرة.