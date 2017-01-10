المركزي التركي يخفض متطلبات الاحتياطيات الأجنبية للبنوك

قال البنك المركزي التركي اليوم إنه خفض الاحتياطي الأجنبي الإلزامي للبنوك العاملة بالسوق في محاولة لضخ المزيد من الدولارات بالنظام المصرفي ما قد يخفف الضغط على العملة التركية التي تتخذ مساراً هبوطيا منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف البنك أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع، مؤكدا استعداده للتدخل في أي توقيت “عند الضرورة” بما يضمن استقرار الأوضاع.

وسيسري القرار الجديد اعتبارا من غد الأربعاء.

وتابع البنك أن تخفيض الحد الإلزامي للعملات الصعبة لدى البنوك من شأنه أن يضخ 1.5 مليار دولار في النظام المصرفي.

وبعد الإعلان عن الإجراء، هبطت الليرة 0.8% بحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد أن كانت متراجعة بنحو 1.5% في وقت سابق من تعاملات اليوم.

ومنذ مطلع العام الجاري هبطت الليرة التركية 7%، مقارنة مع 17.5% في 2016 بأسره.