المركزي البحريني: تغطية 70 مليون دينار لإصدارات أذونات الخزانة

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أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تغطية الإصدار رقم 1644 (ISIN BH0002886008) من اذونات الخزانة الحكومية الاسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 29 مارس 2017 وتنتهي في 28 يونيو 2017، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 2.22% مقارنة بسعر الفائدة للإذونات للإصدار السابق بتاريخ 15 مارس 2017 حيث بلغ 2.19%.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.442% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.428% علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 162%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني.

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Tags:أذونات خزانةالبحرينالمركزي البحريني
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