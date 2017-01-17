المركزي الاماراتي: 1.5 مليون شيك مرتجع بقيمة 75.7 مليار درهم

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أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الاماراتي، أن قيمة الشيكات المرتجعة ارتفعت بنسبة 18.6% خلال عام 2016، لتصل إلى 75.7 مليار درهم مقارنة ﺒ 63.8 مليار درهم خلال عام 2015.

وتشكل هذه الشيكات 4.9% من إجمالي قيمة الشيكات التي تم تقديمها للمقاصّة البالغة 1.5 تريليون درهم.

و قفز بذلك عدد الشيكات المرتجعة إلى 1.5 مليون شيك خلال العام الماضي مقابل 1.3 مليون شيك لعام 2015.

من جهة أخرى أظهرت بيانات المركزي أن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ”يو أيه إي إف تي إس” وصل إلى 7 مليارات درهم في عام 2016 مقارنة مع 6 مليارات درهم خلال 2015، بنسبة نمو 16.6%.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من مصرف الإمارات المركزي 254.5 مليار درهم خلال العام الماضي، في حين بلغت قيمة الودائع النقدية لدى المركزي250.4 مليار درهم.

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Tags:المركزي الاماراتيبنوكشيكات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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