“المركزي الإماراتي”: 99 مليار درهم قروض متعثرة للبنوك خلال 2016

قال المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي القروض المتعثرة التي تم التبليغ عنها من قبل البنوك بلغت 99 مليار درهم.

وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” أن نسبة القروض المتعثرة تعادل 6.3% من إجمالي محفظة القروض المقدرة بنحو 1.6 تريليون درهم.

ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي الائتمان الممنوح خلال العام الماضي ظلت كما هي دون تغيير عما سجلته في عام 2015، مبيناً أنها زادت في القيمة بنحو 5.4 مليار درهم على قيمتها خلال 2015 البالغة 93.6 مليار درهم نظراً للزيادة في إجمالي القروض.

وأضاف أن المخصصات التي رصدتها البنوك مقابل القروض المتعثرة، ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقابل 72.8 مليار درهم خلال 2015، بزيادة نسبتها 7.8%.