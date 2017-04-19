“المركزي الإماراتي”: 99 مليار درهم قروض متعثرة للبنوك خلال 2016

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قال المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أن إجمالي القروض المتعثرة التي تم التبليغ عنها من قبل البنوك بلغت 99 مليار درهم.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” أن نسبة القروض المتعثرة تعادل 6.3% من إجمالي محفظة القروض المقدرة بنحو 1.6 تريليون درهم.
ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي الائتمان الممنوح خلال العام الماضي ظلت كما هي دون تغيير عما سجلته في عام 2015، مبيناً أنها زادت في القيمة بنحو 5.4 مليار درهم على قيمتها خلال 2015 البالغة 93.6 مليار درهم نظراً للزيادة في إجمالي القروض.
وأضاف أن المخصصات التي رصدتها البنوك مقابل القروض المتعثرة، ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 78.5 مليار درهم، مقابل 72.8 مليار درهم خلال 2015، بزيادة نسبتها 7.8%.

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Tags:الإماراتالمركزي الإماراتيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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