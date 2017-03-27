المركزي الإماراتي”: 98 % من تقارير المعاملات المشبوهة “أون لاين””

كشف المصرف المركزي أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تسلمت 98 % من إجمالي تقارير المعاملات المالية المشبوهة الواردة إليها خلال العام الماضي عبر نظام «أون لاين» الذي أطلقته الوحدة بمقرها، وتقوم من خلاله البنوك وكافة المؤسسات المالية الأخرى برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلكترونياً مقارنة بما نسبته 90 % من الإجمالي خلال عام 2015.

ووفقاً لتقرير أصدره المصرف المركزي فقد قامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بتطوير نظام تقارير المعاملات المالية المشبوهة «أون لاين» بهدف الاستغلال الأمثل للبيانات والتحليل الأكثر كفاءة.

مشيراً إلى أن الوحدة فعلت نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على شبكة الإنترنت داخلياً وأصدرت تعليمات إلى البنوك وجميع المؤسسات المالية الأخرى لتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة من خلال نظام «أون لاين» الذي قامت الوحدة بتطويره وإجراء المزيد من التحسينات عليه بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المستخدمة في هذا المجال للاعتماد على نظام عالمي متطور لمكافحة عمليات غسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي أن عمليات التطوير شملت تعزيز الترتيبات الأمنية للنظام بما يضمن سرية المعلومات أو المستندات بمكاتب وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تماشياً مع توصية الجهات الدولية المختصة المتعلقة بوحدات الاستعلام المالية.

مشيراً إلى تزايد استخدام سلطات تنفيذ القانون لمعلومات تقارير المعاملات المشبوهة لأغراض التحقيقات الجنائية التي أدت في عديد من الحالات إلى إلقاء القبض على المجرمين المشتبه بهم وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم.

وأضاف أن ذلك يعد دليلاً على مدى كفاءة وفاعلية نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات. وكان المصرف المركزي أعلن أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تلقت خلال العام الماضي 906 تقارير لمعاملات مشبوهة.