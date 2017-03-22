المركزي الإماراتي”: 349.9 ملياراً قروض شخصية بالدولة

سجلت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك العاملة بالدولة ارتفاعاً جديداً وبلغت 349.9 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي (فبراير) مقابل 349 مليار درهم بنهاية يناير و348.2 مليار درهم بنهاية 2016 ونحو 334.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2016.

وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً جديدة للأفراد بلغت 15.5 مليار درهم على مدى عام (من نهاية فبراير 2016 حتى نهاية فبراير 2017) بنمو سنوي 4.6% ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 900 مليون درهم خلال الشهر الماضي بنمو شهري 0.3% وارتفاع بنسبة 0.5% خلال أول شهرين من العام الحالي.

فيما بلغ حجم الائتمان للقطاع الخاص تريليوناً و78.5 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل تريليون و76.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين وتريليون و76 مليار درهم بنهاية 2016 وتريليون و14.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بارتفاع سنوي 5.4% ونمو شهري 2% والنسبة نفسها تقريباً خلال أول شهرين من 2017. ووفقاً للإحصاءات واصلت استثمارات البنوك في الأسهم ارتفاعها وبلغت 12.3 مليار درهم مقابل 12.2 مليار درهم بنهاية يناير و12.1 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة شهرية 100 مليون درهم بنسبة 0.8% وانخفاض سنوي بلغ 6.8% .

فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 191.4 مليار درهم مقابل 189.3 مليار درهم بنهاية يناير و186.1 مليار درهم نهاية 2016 بنمو شهري 1.1% ومقابل 156.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بنو سنوي 22.3%.