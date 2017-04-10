“المركزي الإماراتي”: 2.49 تريليون تحويلات مصرفية في الربع الأول

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو تريليونين و495.12 مليار درهم مقابل تريليونين و490.65 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بلغت قيمته نحو 4.47 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 0.2 % ومقابل تريليون و590 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2015 الذي تم خلاله تسجيل ارتفاع بلغت قيمته 900.65 مليار درهم بنمو سنوي 56.65 %.

وفي السياق، أظهرت احصاءات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغت 382.84 مليار درهم قيمة 7.66 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.55 مليون شيك بقيمة 127.62 مليار درهم مقابل 396.83 مليار درهم قيمة 8.1 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 132.28 مليار درهم بالربع الأول من العام الماضي و407.55 مليارات درهم قيمة 8.12 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 135.85 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015.

معدلات شهرية

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 858.42 مليار درهم في يناير وانخفضت إلى 790.49 مليار درهم في فبراير 2016 ثم قفزت مرتفعة إلى 842.53 مليار درهم في مارس 2017 بارتفاع شهري بلغت قيمته 51.74 مليار درهم بنمو نسبته 6.55 %.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «» يو أيه إي إف تي إس « ارتفع خلال العام الحالي إلى 831.71 مليار درهم بعد أن ارتفع خلال عام 2016 إلى نحو 634.17 مليار درهم مقابل معدل شهري بلغ نحو 615.83 مليار خلال عام 2015 مكتملا.

التحويلات

وذكرت أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة العام الماضي عبر النظام ارتفع من نحو 769.23 مليار درهم في يناير إلى 833.89 مليار درهم في فبراير بارتفاع شهري بلغت قيمته 64.66 مليار درهم بنمو نسبته 8.41 % وواصلت الارتفاع إلى 887.53 مليار درهم في مارس 2016 بارتفاع شهري بلغت قيمته 53.64 مليار درهم بنمو نسبته 6.43 % ثم بلغت 863.12 مليار درهم في أبريل بانخفاض شهري بلغت قيمته 24.41 مليار درهم بنسبة 2.75 %.

وعاود إجمالي قيمة التحويلات الارتفاع وبلغ بنهاية مايو 2016 نحو 869.59 مليار درهم بزيادة قيمتها 6.47 مليارات درهم بنمو 0.75 % وواصلت الارتفاع وبلغت بنهاية يونيو نحو 895.81 مليار درهم بزيادة قيمتها 26.22 مليار درهم بنمو 3.02% ثم بلغت 707.37 مليارات درهم في يوليو الماضي بانخفاض شهري بلغت قيمته 188.44 مليار درهم بنسبة 21.04 % وبلغت 691.44 مليار درهم في أغسطس الماضي بانخفاض بلغت قيمته 15.93 مليار درهم بنسبة 2.25 % ثم بلغت 735.51 مليار درهم في سبتمبر و 797.35 مليار درهم في أكتوبر وبلغت 786.57 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي و805.8 مليارات درهم خلال ديسمبر 2016

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الشيكات المرتجعة

ووفقاً للإحصاءات انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة مجدداً إلى 4.1 % في شهر مارس مقابل إلى 4.3 % في شهر فبراير و 4.5 % في شهر يناير من العام الحالي فيما انخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي قيمة الشيكات من 5 % في شهر يناير إلى 4.3 % في شهر فبراير وارتفعت مجدداً إلى 4.6 % في شهر مارس 2017.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الربع الأول من عام 2017 بلغت نحو 17.71 مليار درهم وبلغ عددها 330.6 ألف شيك مقابل نحو 19.42 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ عددها 368.98 ألف شيك مقابل نحو 13.9 مليار درهم بشيكات بلغ عددها 322.94 ألف شيك قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الربع الأول من عام 2015.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر مارس 108.66 آلاف شيك بقيمة 6.04 مليارات درهم مقابل 124.33 ألف شيك في مارس 2016 بقيمة 6.74 مليارات درهم و 116.48 ألف شيك بقيمة 5.67 مليارات درهم في شهر فبراير و 128.17 ألف شيك بقيمة 7.01 مليارات درهم في يناير الماضي.

وأوضحت الإحصاءات أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال عام 2016 بلغت تريليوناً و 555.46 مليار درهم قيمة 31.37 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.62 مليون شيك بقيمة 129.63 مليار درهم مقابل تريليون و 649.65 مليار درهم قيمة 32.57 مليون شيك في عام 2015 بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 137.47 مليار درهم.

4.6%

أوضح المصرف المركزي أن نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة بلغت خلال 2016 نحو 4.6 % فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 4.9 % وكانت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة بلغت خلال 2016 نحو 4.1 % فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 3.8%