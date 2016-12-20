“المركزي الإماراتي” يوافق على توسيع نشاط عدد من البنوك والمؤسسات المالية

وافق مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي على الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها.

وأطلع المجلس خلال اجتماعه الـ 11 لسنة 2016 على عرض قدمته دائرة الرقابة على البنوك حول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفقاً لـ “بازل III” والمصارف ذات الأهمية النظامية في النظام المالي المحلي، ووافق على نشر الإطار التنظيمي الخاص بهذا الشأن.

وأطلع على المواضيع المقدمة من إدارة الرقابة المالية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، فيما استكمل مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.