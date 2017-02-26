“المركزي ” يحذر من محافظ استثمارية غير مرخصة

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حذر المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأفراد من التعامل مع محافظ استثمارية وهمية غير مرخصة.

وأكد على أنه لا يتم منح تراخيص للأفراد لممارسة هذا النشاط، مشيراً إلى ان المحافظ الاستثمارية تكون تحت مظلة البنوك أو شركات مالية، مرخصة من قبل المصرف المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأشار إلى أنه يمكن التأكد من ترخيص شركات الاستثمار المالية من خلال وجود اسمها ضمن شركات الاستثمار المالية المرخصة على الموقع الالكتروني للمصرف المركزي، إضافة إلى مطالبة المحفظة بترخيص صادر من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة النشاط.

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Tags:المركزيبنوكتحذير
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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