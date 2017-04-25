” المركزي الإماراتي”: لم نتلقى أي طلب اندماج جديد من البنوك المحلية

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قال مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المصرف لم يتلق أي طلب اندماج جديد من البنوك المحلية.

وأوضح خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن البنوك المحلية على دراية أن هناك توجه من الحكومة بما يتعلق بترشيد الانفاق، وتنويع الاقتصاد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط، لافتاً إلى أنه يتمنى أن تأخذ البنوك المحلية هذا التوجه بعين الاعتبار خاصة أن الاندماج يهم المصرف المركزي فيما يتعلق بالشمول المالي.

وأضاف أن المصرف المركزي لا يمكنه أن يتدخل في اندماجات البنوك، أو أنه يفرض رأيه عليها لاتخاذ مثل هذه القرارات.

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Tags:إندماجالمركزي الإماراتيبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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