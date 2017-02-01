المركزي الإماراتى: يوجه بإصدار أنظمة إدارة المخاطر لدى البنوك

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الأول لسنة 2017 برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، على تقرير المصرف المركزي للربع الأخير لسنة 2016 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاسـتقرار المالي والسـيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع.

حضر الاجتماع خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وهم: يونس حاجي الخوري وخالـد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمـد مبارك بوعميم ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي وسـيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.

النسب الاحترازية

كما اطلع المجلس على تقرير دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات الذي يتضمن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي، وعلى مستجدات برنامج التحول التنظيمي للمصرف المركزي.