“المركزي الأوروبي” يحذر من خفض عمليات التحفيز النقدي

حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، من تقليص عمليات التحفيز النقدي في وقت قريب، في إشارة إلى احتمال الإبقاء على مسار بنك دون تعديلات خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، رغم العلامات التي تعكس قوة اقتصاد منطقة اليورو.

وأكد عضو المجلس التنفيذي للبنك “بينوا كوري” خلال كلمة له في نيويورك، أن الوقت لم يحن بعد لتغيير مزيج السياسات الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي، وهو ما أكده “بيتر برايت” الذي يشغل أيضًا عضوية المجلس التنفيذي في كلمة منفصلة.

من جانبه قال عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا “فرانسوا فيليروي” إن السياسات الحالية للبنك المركزي الأوروبي “ملائمة تمامًا” ولا ينبغي تعديلها حتى يرتفع التضخم بشكل مستدام.

وأقر “فيليروي” بأن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في التحسن، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن التضخم الأساسي –الذي يستثنى منه أسعار المواد الغذائية والطاقة- ما زال ضعيفًا، وأضاف: علينا أن نكون حذرين لأن الانتعاش لا يزال هشًا.