“المركزي الأوروبي” يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي، معدلات الفائدة الرسمية دون تغيير كما كان متوقعاً، خلال اجتماعه اليوم الخميس.

وثبت البنك معدل الإقراض الرئيسي عند مستوى صفر% بينما أبقى على معدل الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي عند مستوى -0.4%، كما أبقى معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض عند 0.25%.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك “ماريو دراجي” مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.

وأوضح البنك في بيان له أن صانعي السياسات يتوقعون استقرار معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، مؤكداً أن برنامجه الشهري لشراء الأصول سيستمر على الأقل حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

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