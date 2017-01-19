“المركزي الأوروبي” يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركز الأوروبي خلال اجتماعه الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى جانب الإبقاء على برنامج شراء السندات دون تغيير، كما كان متوقعاً من قبل المحللين.

وثبت البنك معدل الإقراض الرئيسي عند مستوى صفر%، وأبقى على معدل الفائدة على الودائع لديه عند سالب 0.4%، كما حافظ على معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض عند 0.25%.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه سيمد برنامج شراء السندات حتى ديسمبر/ كانون الأول وإن كان ذلك سيتم تزامناً مع خفض وتيرة المشتريات.

وأوضح أن وتيرة شراء الأصول الجديدة سيتم خفضها من 80 مليار يورو (85.3 مليار دولار) شهرياً إلى 60 مليار يورو بدءًا من أبريل/ نيسان المقبل.