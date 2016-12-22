“المركزي الأوروبي”: لا ينبغي التأخر في رفع الفائدة

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي “ينس فيدمان” إن البنك المركزي لا ينبغي عليه التحرك متأخرا لرفع أسعار الفائدة.

جاء ذلك من خلال تصريحات صحفية له

ولم يتأثر تحرك العملة الأوروبية كثيرا بما قاله “فيدمان” أمام الدولار، حيث ارتفعت 0.4% إلى 1.0466 في حوالي الساعة 1:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في أربع جلسات عند 1.04697 في وقت سابق.

ومن المعلوم أن البنك المركزي الأوروبي مدد برنامج شراء الأصول لما بعد مارس/آذار 2017 مع تقليص حجم المشتريات الشهرية إلى 60 مليار يورو من 80 مليار يورو.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر الفائدة لأول مرة منذ عام، مع توقعات برفع 3 مرات خلال العام القادم.