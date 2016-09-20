المركزي الأوروبي : على البنوك خفض ديونها الرديئة

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قال إيف ميرش عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي إن على الجهات التنظيمية إبلاغ البنوك بضرورة خفض ديونها الرديئة لأنها تعوق تعافي منطقة اليورو.
وقال “لا نملك ترف إضاعة الوقت.
“المستويات المرتفعة من الديون المتعثرة تصيب البنوك بالشلل وتمنعها من تمرير التحفيز النقدي للبنك المركزي إلى الشركات والمستهلكين وتعرقل فعليا التعافي في منطقة اليورو.”
وأضاف ميرش “لكن ينبغي أن نكون واقعيين.. التحسن لن يحدث بين عشية وضحاها.. سيستغرق سنوات. ينبغي أن نتحلى بالصبر – والعزم.”

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Tags:إيف ميرشالمركزي الأوروبياليورو
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