المركزي الأوروبي: ارتفاع إقراض الشركات في منطقة اليورو

أظهرت بيانات المركزي الأوروبي الصادرة اليوم ارتفاع الإقراض الموجه لشركات منطقة اليورو على أساس سنوي في يوليو/تموز.

وارتفع الإقراض لشركات منطقة اليورو 1.9% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بعدما نما 1.7% في يونيو/حزيران، بينما زاد إقراض الأسر 1.8% توافقًا مع وتيرة نمو الشهر السابق.

وتوفر تلك البيانات دلائل إضافية على أن اقتصاد منطقة اليورو كان مرنًا بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويضعف الحاجة لضخ المركزي الأوروبي المزيد من المال في الاقتصاد خلال اجتماعه المقبل.

كما شهد مؤشر عرض النقود للبنك المركزي “إم 3” نموًا سنويًا بنسبة 4.8% خلال يوليو/تموز، بعدما نما 5% في يونيو/حزيران، بينما كانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه 4.9%.

تعليقات

comments