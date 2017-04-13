“المركزي الألماني”: على المؤسسات المالية الاستعداد لرفع أسعار الفائدة

قال عضو بمجلس إدارة البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الخميس، إن الوقت قد حان لاستعداد المؤسسات المالية لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأضاف “أندرياس دومبريت” لـ”سي إن بي سي” أن العديد من مديري المخاطر ركزوا على أخطار الائتمان والسيولة، لكنهم بحاجة إلى إدراج مخاطر أسعار الفائدة في حساباتهم.

وتابع: دعونا نواجه الأمر، هناك عدد كبير من مديري المخاطر الذين لم يشهدوا أي ارتفاع في أسعار الفائدة والذين لم يعاصروا مخاطر سعر الفائدة أو حتى فكروا بها، وإنما ركزوا فقط على الائتمان والسيولة، لذلك أرى أن وقت الاستعداد لتغيير محتمل قد حان.

وأردف “دومبريت” قائلًأ، إن في حال كانت هناك زيادات حادة في أسعار الفائدة، فسيشكل ذلك تحديًا لأي بنك بطبيعة الحال، مؤكدًا أن “بوندسبنك” يتخذ احتمالات رفع الفائدة على محمل الجد ويعمل مع المصارف للتأكد من عدم حدوث أي اضطرابات.