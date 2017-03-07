المركزي الأسترالي يبقي على الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير، حيث تفوق المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات في سيدني التضخم المنخفض.

وقرر محافظ البنك المركزي الإبقاء على معدل الفائدة عند مستواه القياس المنخفض 1.5%، كما كان متوقعًا، هذا وأبقى البنك على الفائدة دون تغيير منذ أغسطس/آب.

ونما الاقتصاد الأسترالي 1.1% في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبنسبة 2.4% من نفس الفترة في العام السابق، لتصبح على المسار لتلبية مستهدف البنك المركزي لمعدل النمو السنوي البالغ 3% في وقت لاحق هذا العام.

وارتفعت أسعار العقارات في سيدني يما يقرب من 18% العام الماضي، مع مواصلة تنامي الإقراض للمستثمرين العقاريين.