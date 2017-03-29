المركزي الإماراتى: أعضاء”إيبور” 10 بنوك بدءاً من اليوم

أعلن المصرف المركزي رسمياً أن هو آخر موعد لمشاركة بنك الخليج الأول في تقديم أسعار الفائدة بين البنوك العاملة في الدولة «الإيبور» مع اقتراب عملية اندماجه مع بنك أبوظبي الوطني.وأشار المصرف في بيانه عن لجنة تحديد أسعار «الإيبور» إلى أن عدد أعضاء اللجنة سوف ينخفض اعتباراً من اليوم من 11 إلى 10 بنوك.

وأوضحت مصادر مصرفية أن معدل سعر الفائدة المعروض بين البنوك (الانتربنك) الذي يطلق عليه «فيكسينج» يتم احتسابه وفق الآلية المطبقة بدءً من أكتوبر 2010؛ لتحسين الأداء بالجهاز المصرفي بشكل عام.

مشيرةً إلى أن معدل سعر الفائدة سيتم احتسابه من اللجنة المكونة من البنوك الـ 10 بشكل يومي، ولمدد مختلفة بحذف أعلى سعرين وأدنى سعرين، ثم احتساب متوسط البنوك الستة الأخرى ويتم وضعها يومياً على موقع المصرف، الأمر الذي يضفي الشفافية وينعكس إيجابياً على التعاملات بين المصارف العاملة في الدولة.

وأكدت المصادر أن المصرف المركزي لا يتدخل في تحديد سعر الفائدة، أنه يقوم فقط بحساب معدلها على أسس فعلية من واقع الأسعار المعلنة من قبل البنوك.