“الكويت المركزي” : 7.7 مليار دينار التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري في يناير الماضي

اشارت بيانات بنك الكويت المركزي فيما يخص التوزيع القطاعي لارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين من قبل البنوك الكويتية خلال 2016 وبالتحديد من يناير 2016 الى يناير 2017 الى ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمائية من 33.2 مليار دينار الى 34.2 مليار دينار بما يعادل مليار دينار بنسبة 3 % فيما استحوذ قطاع العقار على 7.7 مليار دينار من اجمالي التسهيلات خلال يناير 2017 بتراجع 298 مليون دينار عن يناير 2016 بنسبة 3.7 % بعد ان كانت 8 مليار دينار في يناير 2016. فيما استحوذ قطاع التسهيلات الشخصية على الحصة الاكبر من اجمالي التسهيلات خلال شهر يناير 2017 بنحو14.3 مليار دينار بارتفاع 534 مليون دينار عن شهر يناير 2016 بنسبة 3.8 % .

واشارت البيانات الى ان بلوغ حجم التسهيلات الموجهة الى القطاع الاستهلاكي بلغت 1.1 مليار دينار وهي القروض الشخصية متوسطة الاجل التي تقدم للعميل لتمويل احتياجاته الشخصية، اما قطاع التسهيلات المقسطة والتي تشير الى القروض الشخصية طويلة الاجل التي تقدم للعميل لاغراض غير تجارية فقد بلغت في يناير 2017 نحو 10.1 مليار دينار بنمو 775.7 مليون دينار قياسا بيناير 2016، اما التسهيلات لشراء اوراق مالية فقد تراجعت بنحو 340 مليون دينار ما يعادل 11.2 % لتبلغ نحو 2.6 مليار دينار . وجاء قطاع التجارة في المرتبة الثالثة بنحو 3.2 مليار دينار بعد ان كانت 3.1 مليار دينار اما قطاع الانشاء فقد ارتفعت التسهيلات الموجهة اليه بنحو 131 مليون دينار لتبلغ نحو 2.1 مليار دينار، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 1.8 مليار دينار خلال يناير 2017 واستحوذ قطاع النفط على مليار دينار، اما التسهيلات الائتمانية الى المؤسسات المالية غير البنكية فقد استحوذت على 1.4 مليار دينار.

واشارت بيانات البنك المركزي الكويتي لشهر ديسمبر 2016 حول موجودات البنوك المحلية الى ارتفاع حجم الموجودات بنحو 337.9 مليون دينار لتبلغ 60.442 مليار ديناربعد كانت 60.105 في شهر نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 0.5 % حيث بلغ اجمالي الموجودات النقدية 251.3 مليون دينار بارتفاع قدره 14.4 مليون دينار عن شهر نوفمبر، فيما حققت الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي تراجعا خلال شهرديسمبر بنحو 282.8 مليون دينار لتبلغ 927.4 مليون دينار ، فيما بلغ حجم الودائع لاجل لدى البنك المركزي والتورق نحو 701 مليون دينار في ديسمبر بتراجع 320 مليون دينار وبنسبة 31.3 % قياسا بشهر نوفمبر الماضي.