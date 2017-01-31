“المراعي” تعلن عن خطتها للتحوّل لتطبيق المعايير الدولية

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إلحاقاً لإعلان شركة المراعي على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 25 اكتوبر 2016م، بخصوص خطتها للتحوّل لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) – المرحلة الثانية. يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن الآتي:

1. في 6 ديسمبر 2016م اعتمد مجلس إدارة المراعي السياسات المحاسبية الضرورية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وذلك تمشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

2. وبما يتوافق مع خطة التحوّل، فقد تم إعداد قوائم مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016م.

3. لا توجد تأثيرات جوهرية على الشركة ناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

4. تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي صعوبات أو معوقات قد تؤثر على المقدرة في إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

وبشكل عام، ووفقاً لخطة التحول، فسيتم اصدار أول قوائم مالية نظامية تطبق بها المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) عن الربع الأول 2017م، وخلال الفترة المحددةنظامياً. والله الموفق

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Tags:المراعيالمراعي السعودية للألباندوليةمعايير
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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