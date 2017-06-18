“المحكمة العليا الإنجليزية” تصدر أمراً بمنع اتخاذ أي إجراء ضد “دانة غاز”

قالت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها رفعت دعوى استباقية أمام المحكمة العليا الانجليزية لحماية حقوقها من أي إجراءات تعسفية قد يتخذها ضدها ممثلو حملة الصكوك.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المحكمة أصدرت بناء على طلب الشركة أمراً وقتياً يمنع وكلاء وممثلي حملة الصكوك من اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.

و كانت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية قد أصدرت أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 2013، وذلك بناء على طلبها.

وكانت محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية “بريتش فيرجن آيلندز” قد أصدرت أمراً وقتياً بمنع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة والتي طلبت فيها الشركة إعلان صكوك المضاربة الصادرة في 8 مايو 2013 مخالفة للقانون وغير قابلة للتنفيذ.

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