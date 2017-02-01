“المالية”: نتوقع تطبيق ضريبة السلع الانتقائية خلال العام الجاري

توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يتم تطبيق ضريبة السلع الإنتقائية في الإمارات خلال العام الجاري، وذلك بعد إصدار القانون الخاص بتلك الضريبة أولاً.

وأوضح أن مسودة القانون الخاص بالضريبة على السلع الانتقائية جاهزة، لافتاً إلى أنه سيتم إكمال الإجراءات في مراحل تالية لصدور القانون ثم بدء التطبيق.

وأضاف أن تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية غير مرتبط بفرض ضريبة القيمة المضافة حيث يمكن التطبيق حسب جاهزية كل دولة.

و اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على مضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100% تستوفى حالياً في دولة الإمارات.

واتفقت مبدئياً على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلاً من 50%.