“المالية ” تنتهي من إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2017

أنهت وزارة المالية في دولة الامارات، إعداد مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2017 بعد أن تسلمت مشاريع الموازنات من الوزارات والمؤسسات العامة.

ومجلس الوزراء سوف يناقش مشروع الموازنة خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم الموازنة قبل الإنتهاء من المناقشات وفقاً للأطر الرسمية، مضيفاً أن مشروع الموازنة لعام 2017 مبني على أساس مبدأ الموازنة الصفرية المتبع منذ فترة.

وأوضح أن وزارة المالية أخذت بعين الاعتبار في إعداد المشروع مبدأ ترشيد الإنفاق، خاصة الإنفاق الجاري، بما لا يؤثر في مسار أعمال ومشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية ويساهم في التوظيف الأمثل للموارد، وخاصة في القطاعات الأساسية مثل البنى التحتية، والعمل على تطوير الموارد المتاحة.

و لدولة الإمارات ميزانية اتحادية تتعلق بالإيرادات والمصروفات العامة الاتحادية، ولا تتضمن إيرادات النفط، بينما تقوم كل إمارة بإعداد ميزانية منفصلة خاصة بها وتعلن عنها.

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