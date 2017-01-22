المالية السعودية تنفي فرض رسوم على التحويلات للخارج

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السعودية أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.

ونقل الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، عن المتحدث باسم الوزارة قوله: إن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية.

وكانت قضية فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج من قبل العمالة الوافدة، قد طرحت من قبل بعض الأوساط التي رأت فيها استنزافا للمقدرات المحلية وطالبت بالحد من تلك التحويلات من خلال الرسوم عليها أو تشجيع استثمار قسم منها داخل المملكة ونحو ذلك.