“المالية الكويتية” تعتمد 71 مكتب تدقيق جديدا للإدارة الضريبية

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أصدر وزير المالية أنس الصالح قرارا باعتماد 71 مكتب تدقيق في قائمة المكاتب المعتمدة لدى الإدارة الضريبية عن الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة لقوانين رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بتاريخ 10 يوليو 2008 وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.

وأشار القرار رقم 4 لسنة 2017 الى ان العمل بالقائمة الجديدة يستمر ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

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Tags:الإدارة الضريبيةالمالية الكويتيةضرايب
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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