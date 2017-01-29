“المالية الكويتية” تعتمد 71 مكتب تدقيق جديدا للإدارة الضريبية

أصدر وزير المالية أنس الصالح قرارا باعتماد 71 مكتب تدقيق في قائمة المكاتب المعتمدة لدى الإدارة الضريبية عن الهيئات المؤسسة والشركات الخاضعة لقوانين رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بتاريخ 10 يوليو 2008 وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961.

وأشار القرار رقم 4 لسنة 2017 الى ان العمل بالقائمة الجديدة يستمر ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.