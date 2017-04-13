“المالية”: إقبال كبير على الإصدار الأول للصكوك السعودية الدولية

قالت وزارة المالية السعودية إنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الإكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار امريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال).

وأضافت أن هذا الإقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة​ المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر ان حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال) مقسماً على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2022، والشريحة الاخرى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2027 .