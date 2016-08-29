المؤشرات الكويتية تواصل التراجع في ثاني جلساتها

واصلت المؤشرات الكويتية تراجعها في ثاني جلسات الأسبوع، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 6 نقاط عند 5405 نقاط، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 5 ملايين دينار.

كما تراجع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطة واحدة مغلقاً عند 802 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بأقل من نقطة مغلقاً عند 346 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تراجع سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 790 فلساً، يليه سهم “أجيليتي” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 465 فلساً.

في المقابل ارتفع سهم “أريد” بـ 20 فلساً، مغلقاً عند 1020 فلساً، بينما استقرت أسهم “أغذية” و”ميزان” و”فيفا” و”وطني” و”بيتك” و”زين” و”صناعات” عند 2440 فلساً، و1020 فلساً، و910 فلوس، و580 فلساً، و460 فلساً، و325 فلساً، و114 فلساً، على التوالي.

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