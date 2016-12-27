المؤشرات الكويتية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 31 نقطة عند 5745 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 19.45 مليون د.ك.

كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطتين مغلقاً عند 894 نقطة، بتعه المؤشر الوزني بنقطة ليغلق عند 381 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع سهم “وطني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 660 فلساً، تبعه سهم “بنك وربة” بـ 4 فلوس عند 226 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “ميزان” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 930 فلساً، يليه سهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 410 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 122 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أريد” و”فيفا” و”المباني” و”أجيليتي” و”بيتك” عند 1120 فلساً، و930 فلساً، و840 فلساً، 630 فلساً، و550 فلساً، على التوالي.