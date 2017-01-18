المؤشرات الكويتية تنهي التعاملات على تباين

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات اليوم على تباين، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 51 نقطة عند 6352 نقطة للجلسة الحادية العشر على التوالي، وسط تداولات قوية بلغت إجمالاً 65.28 مليون د.ك.

في المقابل تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 8 نقاط مغلقاً عند 950 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنقطتين مغلقاً عند 408 نقاط.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم “القرين للبتروكيماويات” و”فيفا” و”بنك وربة” و”جي اف اتش” بـ 10 فلوس عند و275 فلساً، و900 فلساً، و244 فلساً، و174 فلساً على الترتيب.

في المقابل تراجعت أسهم “بيتك” و”المباني” عند 590 فلساً، و880 فلساً، تبعه سهم “ميزان” مغلقاً عند 960 فلساً (- 20)، وسهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 460 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 142 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أغذية” و”أريد” و”وطني” و”أجيليتي” عند 2620 فلساً، و1180 فلساً، و690 فلساً، على التوالي.