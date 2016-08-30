المؤشرات الكويتية تغلق على ارتفاع

عادت المؤشرات الكويتية للارتفاع في تعاملات اليوم وذلك لأول مرة خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 17 نقاط عند 5421 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 6.4 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 5 نقاط مغلقاً عند 807 نقاط، تبعه المؤشر الوزني بنقطتين مغلقاً عند 348 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تصدر سهم “ميزان” الأسهم المرتفعة بـ 20 فلساً، مغلقاً عند 1040 فلساً، يليه سهما “وطني” و”المباني” بـ 10 فلوس عند 590 فلساً، و800 فلس على الترتيب، ومن ثم سهم “أجيليتي” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 470 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أغذية” و”أريد” و”فيفا” و”بيتك” و”زين” و”صناعات” عند 2440 فلساً، و1020 فلساً، و910 فلوس، و460 فلساً، و325 فلساً، و114 فلساً، على التوالي.

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