المؤشرات الكويتية تعود للتراجع في ختام التعاملات

عادت المؤشرات الكويتية للتراجع في نهاية تعاملات اليوم، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع طفيف بأقل من نقطة عند مستوى 6831 نقطة، وسط تداولات بلغت إجمالاً 17.65 مليون د.ك.

كما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 5 نقاط مغلقاً عند 912 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطتين مغلقاً عند 406 نقاط.

وعلى صعيد الأسهم تراجعت أسهم “ميزان” و”وطني” و”الجزيرة” بـ 10 فلوس عند 990 فلساً، و670 فلساً، و840 فلساً، على الترتيب، يليهم سهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 445 فلساً.

في المقابل واصل سهم “نابيسكو” تحقيق مستويات قياسية وارتفع بـ 80 فلساً، مغلقاً عند 1600 فلس، تبعه سهم “اريد” بـ 40 فلساً مغلقاً عند 1220 فلساً، وسهم “أجيليتي” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 620 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بـ 4 فلوس مغلقاً عند 120 فلساً.

بينما استقرت أسهم “المباني” و”بيتك” عند 820 فلساً، و500 فلس، على التوالي.