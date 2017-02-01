المؤشرات الكويتية تعود للارتفاع في ختام التعاملات

عادت المؤشرات الكويتية للارتفاع في تعاملات اليوم بعد التراجع في جلسة الأمس، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 16 نقطة عند مستوى 6848 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 55.05 مليون د.ك.

كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطتين مغلقاً عند 987 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة واحدة مغلقاً عند 428 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “هيومن سوفت” بـ 30 فلساً مغلقاً عند 3020 فلساً، تبعه سهم “زين” بـ 15 فلساً، مغلقاً عند 510 فلساً، وسهم “جي أف أتش” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 216 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “أريد” بـ 60 فلساً مغلقاً عند 1180 فلساً، وسهم “أغذية” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 2600 فلس، يليه أسهم “المباني” و”فيفا” و”ميزان” بـ 10 فلوس عند 880 فلسا، و990 فلساً، و880 فلساً، على الترتيب.

في حين استقرت أسهم “وطني” و”أجيليتي” و”بيتك” و”صناعات” عند 730 فلساً، و740 فلساً، و620 فلساً، و160 فلساً، على التوالي.