المؤشرات الكويتية تعود للارتفاع في ختام التعاملات

عادت المؤشرات الكويتية للارتفاع في تعاملات اليوم، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع طفيف بـ 4 نقاط عند 5430 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 4.6 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 4 نقاط مغلقاً عند 815 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بأكثر من نقطة مغلقاً عند 351 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “أريد” بـ 40 فلساً مغلقاً عند 1140 فلساً، يليه أسهم “ميزان” و”وطني” و”أجيليتي” عند 990 فلساً، و600 فلس، و470 فلساً، على الترتيب، ومن ثم سهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 335 فلساً.

في المقابل تصدر سهم “أغذية” الأسهم المتراجعة بـ 20 فلساً، مغلقاً عند 2460 فلساً، تبعه سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 790 فلساً، وسهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 114 فلساً، بينما استقر سهما “فيفا” و”بيتك” عند 900 فلس، و465 فلساً على التوالي.

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