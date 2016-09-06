المؤشرات الكويتية تعود للارتفاع في تعاملات اليوم

عادت المؤشرات الكويتية للارتفاع في تعاملات اليوم، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 19 نقطة عند مستوى 5400 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 5.8 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطتين مغلقاً عند 805 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة واحدة مغلقاً عند 347 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم تصدر سهم “فيفا” الأسهم المرتفعة بـ 20 فلساً مغلقاً عند 910 فلساً، يليه سهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 325 فلساً، وسهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 118 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “أجيليتي” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 450 فلساً، بينما استقرت أسهم “أغذية” و “ميزان” و “المباني” و “وطني” و “بيتك” عند 2440 فلساً، و 1020 فلساً، و 790 فلساً، و 590 فلساً و 460 فلساً، على التوالي.

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