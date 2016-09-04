المؤشرات الكويتية تستهل تعاملات الأسبوع على تراجع

استهلت المؤشرات الكويتية أول تعاملات الأسبوع على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 14 نقطة دون مستوى 5400 نقطة عند 5396 نقطة، وسط تداولات ضعيفة حيث بلغت إجمالاً 3.3 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 3 نقاط مغلقاً عند 802 نقطة، في المقابل تراجع المؤشر الوزني بنقطة واحدة مغلقاً عند 346 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تصدر سهم “ميزان” الأسهم المتراجعة بـ 40 فلساً مغلقاً عند 1000 فلساً، يليه سهم “أريد” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 1020 فلساً، وسهم “فيفا” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 900 فلسا، ومن ثم سهما “زين” و”بيتك” عند 320 فلساً، و455 فلساً، على الترتيب.

في المقابل ارتفع سهم “المباني” بـ 10 مغلقاً عند 790 فلساً، وسهم “صناعات” بـفلسين مغلقاً عند 118 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أغذية” و”وطني” و”أجيليتي” عند 2440 فلساً، و590 فلساً، و465 فلساً، على التوالي.

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